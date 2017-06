Vereador apresenta comparativo de receitas das últimas três gestões

O vereador Jean Pirola (PP) trouxe um comparativo das receitas do Executivo nos últimos três anos, com base nos dados disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de Brusque, na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, 27.

O vereador afirma que foi buscar os dados porque a justificativa da prefeitura com relação às dificuldades em realizar obras e serviços no município é sempre a falta de dinheiro. “A resposta é sempre que não tem dinheiro, que diminuiu a arrecadação, por isso, fui buscar o comparativo dos últimos três prefeitos da cidade”.

De acordo com os dados apresentados pelo vereador, de janeiro a abril de 2015, na gestão do ex-prefeito Paulo Eccel (PT), a prefeitura teve uma receita de R$ 111 milhões e uma despesa empenhada, no mesmo período, de R$ 159 milhões, ou seja, um déficit de R$ 48 milhões.

No primeiro quadrimestre de 2016, já na gestão interina de Roberto Prudêncio Neto, a arrecadação da prefeitura no período foi de R$ 123 milhões, sendo as despesas de R$ 145 milhões, e um déficit de R$ 22 milhões.

Já de janeiro a abril deste ano, a arrecadação da prefeitura foi de R$ 129 milhões, sendo R$ 110 milhões de despesas empenhadas, e pela primeira vez, um superávit de R$ 19 milhões.

“Comparei o mesmo período nos três anos, e neste ano a prefeitura teve um superávit, mas sempre dá a desculpa que não tem dinheiro. Com o tempo, vamos ver se é falta de dinheiro, culpa dos governos anteriores, ou se é a atual gestão que não está conseguindo fazer uma administração equilibrada para colocar em dia os serviços que a sociedade está clamando”.