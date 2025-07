Vereador Cacá Tavares deve ser candidato a deputado estadual nas eleições de 2026

O vereador Cacá Tavares (Podemos) deve entrar na disputa para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. A coluna Página 3, do jornal O Município, conversou com fontes ligadas ao parlamentar. Ele teria o respaldo da presidente do Podemos-SC, a deputada estadual Paulinha da Silva.

Cacá é próximo do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). Porém, uma coisa é certa: pelo menos “institucionalmente”, o governo municipal não irá apoiar o vereador. A intenção de Vechi é apoiar o empresário Julio Hort (PL) e o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) aos cargos de deputado estadual e federal, respectivamente.

O vereador Jean Pirola (PP) também se diz pré-candidato a deputado estadual. Porém, conforme disse uma fonte à coluna Página 3, entre os vereadores, “de certeza só o Cacá [será candidato]. Esse é cravado”, garante.

O presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), também demonstrou interesse na disputa. No entanto, a avaliação de uma fonte próxima a ele é que Dalmolin não deve entrar em um embate com o governo municipal para viabilizar a candidatura.

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: