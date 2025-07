Vereador compara governos e aponta aumento de R$ 1,5 milhão em gastos com pessoal na Prefeitura de Botuverá

O vereador Kaiky Foster (MDB) apresentou os gastos com pessoal da Prefeitura de Botuverá na sessão da Câmara de terça-feira, 8. Ele aponta aumento de R$ 1,5 milhão em relação a 2024, no governo anterior, do ex-prefeito Alcir Merizio (MDB).

O parlamentar, que é oposição ao governo do prefeito Victor Wietcowsky (PP), afirma que trouxe os dados em prol da transparência, não para criticar a administração. Ele reconhece que houve reajuste salarial no início do ano, o que, percentualmente, torna o aumento menos expressivo.

“Quando apresentei estes dados anteriormente, gerou uma polêmica em cima disso, mas o objetivo é trazer informações à população, já que fechou o semestre. Não estou criticando a administração, apenas trago números que gostaria de compartilhar, em prol da transparência”, diz.

Os dados apresentados por Kaiky indicam que as despesas com pessoal fecharam em R$ 8,7 milhões no primeiro semestre de 2024. No mesmo período em 2025, o aumento seria para R$ 10,3 milhões. Ele promete atualizar os dados semestralmente.

O vereador diz ainda que há mais servidores em cargos a partir deste ano. “Não estou criticando. Acredito que os funcionários foram contratados para atender melhor à população. As pessoas me cobraram e trago isso como forma de transparência”, reitera.

Manifestação do prefeito

A reportagem de O Município entrou em contato com o prefeito Victor Wietcowsky, por meio da assessoria da Prefeitura de Botuverá, em busca de manifestação. O chefe do Executivo optou por não comentar o pronunciamento de Kaiky Foster.

