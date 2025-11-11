Vereador de Brusque pede que governador reavalie corte de ajuda de custo aos bombeiros comunitários

A medida que corta parte da ajuda de custo aos bombeiros comunitários de Santa Catarina gerou protestos na Câmara de Brusque. Uma moção foi encaminhada ao governador Jorginho Mello (PL) para que o Executivo estadual reveja a decisão e volte a conceder auxílio aos bombeiros comunitários.

A moção do vereador Rogério dos Santos (Republicanos) foi aprovada por unanimidade. O parlamentar afirma que os bombeiros comunitários foram impedidos de realizar refeições nos quartéis junto com bombeiros militares.

“Os bombeiros comunitários desempenham um papel indispensável no atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e outras funções. Apesar disso, recebe ajuda de custo modesta. Com o novo reajuste, os valores serão insuficientes para transporte e alimentação, o que prejudica a continuidade do trabalho”.

A moção é de apelo. Em discurso na tribuna, Rogério pediu o voto favorável dos demais parlamentares. Ele explica que foi procurado por bombeiros comunitários que estavam preocupados com a situação.

“Confiamos na sensibilidade do governador para revisar a medida, pelo brilhante trabalho que os bombeiros comunitários exercem em Brusque, em Santa Catarina e no Brasil. Pensamos que o governador possa rever e oferecer alimentação aos bombeiros comunitários”, complementa.

Líder do governo na Câmara, o vereador Paulinho Sestrem (PL) disse acreditar que a gestão estadual irá revisar a situação para auxiliar os bombeiros comunitários. O vereador Antônio Roberto (PRD) seguiu a mesma linha.

“Os bombeiros comunitários executam um trabalho de excelência, que salva vidas. Que o governador tenha sensibilidade, junto com outros representantes, para defender esta categoria. É uma pauta muito importante”, defende Antônio.

Nome da ponte

O nome da nova ponte entre os bairros Jardim Maluche e Rio Branco foi definido. A estrutura se chamará ponte Norberto Furbringer, em homenagem ao agricultor cuja família era dona das terras na região da ponte.

A proposta é do presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos). Em discurso, ele relatou que foi procurado pela filha de Norberto, Cíntia, que contou a história do pai. Dalmolin trata a homenagem como um reconhecimento ao brusquense.

“Seus pais foram pequenos agricultores e criadores de gado, moradores do bairro Jardim Maluche e proprietários das terras da ponte. Quando jovem, ajudou os pais na agricultura e, aos 18 anos, serviu ao Exército brasileiro, sendo enviado a Brasília”, disse.

O trabalho de Norberto na empresa Souza Cruz o levou a Angelina, na Grande Florianópolis. Na cidade, foi vereador por dois mandatos, assumindo a presidência da Câmara. Além disso, exerceu o cargo de secretário de Obras e de Agricultura.

Breve alteração

O projeto que regulamenta a circulação de autopropelidos em Brusque, de autoria dos vereadores Paulinho Sestrem e Rogério dos Santos, teve uma pequena alteração. Trata-se de uma correção pontual à classificação dos equipamentos de mobilidade individual.

“Com o passar do tempo, ficou claro que a única situação dificultosa era identificar o que eram autopropelidos. Quanto aos ciclomotores, já há legislação própria. Ficam fora do contexto da nossa lei”, esclarece Paulinho.

Ele destacou ainda a realização de cursos de formação de condutores de autopropelidos, realizados pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) nos últimos meses. Foram 11 turmas. Para Paulinho, o curso contribuiu para boas práticas no trânsito e foi exemplo para outras cidades.

