Vereador de Brusque recebe alta após 11 dias internado no hospital

O vereador Leonardo Schmitz (PL) recebeu alta nesta terça-feira, 18, após passar 11 dias internado no Hospital Azambuja. Na semana retrasada, ele sentiu dores na região do estômago e procurou atendimento médico. A intensidade da dor o levou ao hospital. Depois, foi descoberto que se tratava de uma inflamação no pâncreas.

Em razão do estado de saúde, Leonardo não conseguiu comparecer em duas sessões da Câmara de Brusque. A ausência foi justificada pelo presidente do Legislativo, Jean Dalmolin (Republicanos). O vereador Paulinho Sestrem (PL) pediu orações ao colega de bancada.

“Uma especialista percebeu que se tratava do pâncreas. Estou com uma inflamação forte. Agora, foi solicitado um exame a ser realizado em Florianópolis para verificar a lesão causada, se é somente a inflamação ou algo crônico”, disse Leonardo à coluna Página 3.

O parlamentar define a dor sentida como algo “totalmente fora do comum”. Ele acredita que, agora, com a alta, conseguirá retomar as atividades na próxima semana. Na Câmara, Leonardo exerce a função de líder da bancada do PL, a maior do Legislativo municipal, e é vice-presidente da Casa.

