Vereador de Brusque solicita ampliação de linhas de ônibus aos finais de semana e feriados

Vereadores aprovaram na sessão ordinária da última terça-feira, 29, o envio de mensagem à Prefeitura de Brusque solicitando que a empresa responsável pelo transporte público do município amplie os horários das linhas de ônibus aos sábados e também as disponibilize aos domingos e feriados.

O pedido foi apresentado por requerimento do vereador Felipe Hort (Novo). “É uma reclamação que chega muitas vezes para mim, como vereador, e eu não sei mais o que explicar às pessoas do porquê realmente foram tiradas as linhas, principalmente aos sábados à tarde”, disse Felipe, em tribuna.

O vereador lembrou que está em andamento o processo de licitação para a nova concessão do serviço de transporte coletivo na cidade, com prováveis mudanças em linhas e em terminais, mas que pode levar bastante tempo para ser concluído.

No entanto, ele defende que o problema precisa de visibilidade, na tentativa de que a população tenha garantido o transporte para acesso às áreas centrais da cidade, bem como, para o retorno aos bairros.