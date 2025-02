Vereador de Guabiruba nega autoria de descarte irregular de material têxtil em terreno no Lageado Baixo

O vereador Carlos Henrique Graf, o Ique (PSD), negou, em sessão da Câmara de Guabiruba nesta terça-feira, 11, autoria do descarte irregular de material têxtil em terreno no bairro Lageado Baixo. O caso foi denunciado por moradores no final de janeiro.

Em aparte, durante o discurso da vereadora Eduarda Schweigert (MDB), Ique disse que pessoas imputaram o crime a ele. Inicialmente, Eduarda abordou o assunto na tribuna. Ela afirma que recebeu muitos questionamentos em relação à apuração do descarte.

“Nós fomos verificar aquele crime ambiental. Muitas pessoas nos questionam o que será feito. Estamos à deriva. Não sabemos o que falar. Dizemos que está em andamento, mas não há mais explicação nenhuma”, comenta.

Ique nega autoria do descarte. Ele afirma que é proprietário de uma empresa de resíduo têxtil e que nunca teve processos durante a trajetória como empresário.

Ele relata que o terreno foi limpo e passou o caso ao jurídico. Além disso, o vereador comenta que participou de uma reunião com a proprietária do terreno e que deve se manifestar em detalhes sobre o assunto até semana que vem.

“Eu estava com o secretário do Meio Ambiente nesta terça, porque usaram a mim junto (sic). Muita gente falou que fui eu que joguei esse resíduo lá [no terreno]. Eu tenho empresa de resíduo têxtil há mais de dez anos e não seria agora, como vereador, que eu jogaria na natureza. Se puxar, em dez anos, eu não tenho um processo na minha vida, graças a Deus”.

