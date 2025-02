Vereador de Itajaí morre aos 54 anos

O vereador de Itajaí Otto Luiz Quintino Júnior, o Otto da Farmácia (PSD) foi encontrado morto em sua casa na noite de sexta-feira, 7.

Um dia antes, ele havia sido resgatado entre as pedras de um costão na Praia Brava. Ele deixa a esposa e dois filhos.

O prefeito Robison Coelho (PL) e o presidente da Câmara de Itajaí, Fernando Pegorini (PL), decretaram luto oficial de três dias

O velório de Otto será das 15h30 às 21h, na sede da Câmara de Vereadores de Itajaí, Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3825, Bairro Ressacada. O corpo do vereador será cremado em cerimônia restrita à família.

Trajetória do vereador

Filho de Otto Luiz Quintino e Maria Hilda Quintino, Otto Luiz Quintino Júnior nasceu em 6 de novembro de 1970, no município de Itajaí. Passou a vida no bairro Cordeiros, onde vivia com a esposa e onde criou os dois filhos.

Cursou o ensino fundamental na Escola Básica Dom Afonso Niehues e no Colégio Salesiano. Em 1989, ingressou na Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), onde graduou-se em Farmácia, em 1994.

Em 2016, Otto assumiu o cargo de conselheiro no Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina (CRF-SC). Entre 2018 e 2019 integrou a diretoria do CRF-SC como secretário-geral e de 2020 a 2023, exerceu a função de conselheiro suplente no Conselho Federal de Farmácia.

Foi eleito vereador pela primeira vez pelo PRB em 2016, com 1.247 votos, e reeleito em 2020 pelo Republicanos, com 1.284 votos. Em 2024, conquistou sua terceira eleição, desta vez pelo PSD, com 1.647 votos.

