Vereador defende construção de praças: “Brusque tem poucas áreas de lazer”

O vereador Joubert Lungen (Podemos) defendeu, na sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 3, a construção de mais praças pela cidade. O parlamentar entende que o município dispõe de poucos equipamentos públicos destinados ao lazer.

Ele afirma que levou o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), a um terreno no bairro São João. A prefeitura teria sinalizado que, naquele local, poderia ser construída uma praça, destinada a caminhadas e a passeios de bicicleta.

“Brusque tem poucas áreas de lazer e vamos buscar junto ao governo terrenos que possam servir para equipamentos de lazer. Moro no bairro São João e consegui levar o vice-prefeito para uma localidade em que queremos colocar um espaço para esta finalidade”, afirma.

Joubert relata que apresentou o projeto da praça ao deputado estadual Ivan Naatz (PL-SC) e que também tratou do assunto com o deputado estadual Lucas Neves (Podemos-SC). Ele afirma que os dois ficaram interessados em enviar emendas para tirar a praça do papel.

Ofícios para deputado

O vereador Valdir Hinselmann (PL) também saiu em defesa da construção de mais equipamentos públicos deste tipo pela cidade, sobretudo em áreas distantes da região central.

“A construção de mais praças e espaços de lazer seria muito importante para a região dos bairros Cedro Alto, Dom Joaquim e outras. É muito importante para a juventude”, comenta Valdir.

Por outro lado, ele relata que foram encaminhados três ofícios relacionados ao assunto ao deputado Ivan Naatz, mas entende que o parlamentar ainda não conseguiu encaminhar recursos para a cidade para esta finalidade.

Valdir afirma que desconhece o motivo da demora para o repasse, mas espera que, agora, após o contato de Joubert com Ivan, uma emenda possa ser enviada a Brusque pelo deputado.

