Vereador denuncia separação de crianças pretas e brancas em escola de São João Batista

O vereador de São João Batista Teodoro Marcelo Adão (MDB) denunciou uma situação de possível racismo no Núcleo Infantil Cebolinha. Segundo ele, a unidade estava separando crianças pretas e brancas em salas diferentes.

Na última semana, pais da unidade procuraram o vereador para ir até a escola ver a situação. Ele esperava encontrar algum problema estrutural, mas quando chegou na unidade, viu crianças pretas e brancas separadas em duas salas. Cada sala tinha cerca de 12 crianças.

“Na sala com os alunos pretos, tinha apenas uma criança branca. A professora falou para mim que quando chegou já estava desse jeito e não podia fazer nada. A outra professora viu e falou que não queria comentar para não dar desgaste”, disse o vereador durante sessão da Câmara.

“Acusações falsas”

Após a fala do vereador, a Secretaria de Educação do município emitiu uma nota sobre o caso. É dito que as acusações de que as separações foram feitas pela cor de pelo são falsas e sem fundamento.

A pasta afirma que a distribuição das turmas foi feita de forma aleatória e sem discriminação. Na nota, a Secretaria ainda repudia atos racistas e afirma que as crianças são tratadas com respeito e igualdade.

Por fim, é dito que o caso está sendo usado de maneira política para prejudicar o trabalho da gestão municipal.

Confira a nota completa:

“A Secretaria Municipal de Educação de São João Batista, após apuração, vem esclarecer que as acusações sobre a separação de turmas por cor da pele no Núcleo Infantil Cebolinha são falsas e não têm fundamento.

A distribuição das turmas foi feita de forma aleatória, sem qualquer tipo de discriminação. A Secretaria repudia qualquer forma de preconceito e assegura que todas as crianças são tratadas com respeito e igualdade, independente de cor, origem ou classe social.

Infelizmente, algumas destas acusações estão sendo usadas de maneira política para tentar prejudicar o trabalho sério que vem sendo realizado desde o início deste ano. A gestão reafirma seu compromisso com a igualdade, a inclusão e a qualidade da educação para todos, colocando-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida”

