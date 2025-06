Vereador denuncia suposta invasão de terras no Limeira Alta, em Brusque: “fizeram um acampamento fixo”

O vereador Jean Pirola (PP) disse, na sessão da Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 10, que uma “vila” irregular está sendo formada no bairro Limeira Alta, em Brusque.

O parlamentar afirma que há pessoas morando em um terreno na área industrial do Limeira Alta. Pirola esteve no local e apresentou um vídeo durante a sessão.

“Ficamos estarrecidos com o que vimos. As pessoas invadiram e fizeram um acampamento fixo. Naquele local, há moradores. A área industrial, infelizmente, já é cenário de várias invasões, que foram deixadas de lado ao longo dos anos”, afirma.

Pirola diz que conversou sobre o assunto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Walendowsky, com o procurador-geral Rafael Maia, com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, e com o prefeito André Vechi (PL). Ele cobra ações da prefeitura.

“Como essas casas, que não têm matrícula, possuem energia elétrica? O empresário, que vai gerar emprego, às vezes demora seis meses para conseguir ligação de energia na empresa”, critica.

Em aparte, o vereador Leonardo Schmitz (PL) disse que não é a primeira vez que são registrados casos deste tipo em Brusque. Ele relata que presenciou questões semelhantes quando exercia o cargo de diretor-presidente do Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan), hoje Secretaria de Planejamento Urbano.

“Como presidente do antigo Ibplan, estivemos na área industrial do Limeira e havia diversas pessoas morando lá. Tenho conhecidos que adquiriram terrenos no Limeira, mas as pessoas vieram e invadiram os imóveis. É uma dificuldade tremenda para tirá-los de lá”, comenta Leonardo.

O vereador Jean Pirola afirma que as pessoas formaram barracões como residências na área industrial. No local, há também materiais de reciclagem.

“É claro que as pessoas não deveriam estar lá e, talvez, foi a única forma que encontraram [para viver]. Construíram praticamente uma vila. A prefeitura precisa tomar uma atitude. É necessário fazer a retirada das pessoas que estão naquele local de forma irregular”, complementa Pirola.

Crítica a vídeo

Ainda durante o discurso, Pirola teceu críticas a um vídeo que foi divulgado pelo Jornal Razão. Jovens apareceram com ferramentas em um morro de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, anunciando que estão “construindo uma favela” no local.

O parlamentar reconhece, porém, que o vídeo é uma sátira, já que o próprio autor da filmagem afirma ser criador de conteúdo. No entanto, o vereador considera que houve preconceito com os moradores de Santa Catarina, e utilizou o vídeo como argumento para criticar a suposta invasão no Limeira Alta.

Homenagem

Os vereadores homenagearam nesta terça-feira o médico Joel Mendes. Ele recebeu a comenda do mérito profissional, proposta pelo vereador Leonardo Schmitz. Em discurso na tribuna, Joel lembrou a trajetória e valorizou a atuação no sistema público de saúde.

