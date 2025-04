Vereador pede ampliação de vagas de estacionamento na praça Sesquicentenário e inclusão na Área Azul

Um requerimento apresentado pelo vereador Felipe Hort (Novo) e aprovado pela Câmara de Brusque solicita que a prefeitura avalie a ampliação de vagas de estacionamento na praça Sesquicentenário e a inclusão na Área Azul. O pedido foi aprovado por unanimidade em sessão na semana passada.

A justificativa do parlamentar é a frequente dificuldade para encontrar espaços para estacionar veículos no local.

“Não tem uma rotatividade efetiva nessas vagas. As pessoas que realmente querem utilizar a prefeitura rodam, rodam e acabam não conseguindo. Muitas vezes, deixam os veículos muito afastados e têm esses problemas na parte de locomoção”.

No documento, Felipe Hort sugere soluções para serem avaliadas junto à Secretaria de Trânsito: o aumento de vagas preferenciais para idosos e deficientes, a inclusão da praça no sistema de estacionamento rotativo do centro e a ampliação das vagas para uso de funcionários públicos da região, em espaço próprio.

“Existem 100 vagas de estacionamento e apenas uma é destinada às pessoas idosas e outra às pessoas com deficiência”.

Em aparte, o vereador Paulinho Sestrem (PL) demonstrou apoio ao requerimento e acrescentou que a transformação do local em estacionamento rotativo, com inclusão na Área Azul, deve ser avaliada junto à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), responsável pelo sistema.

Ainda durante o bloco de discussão, a vereadora Bete Eccel (PT) fez ponderações sobre a sugestão do estacionamento rotativo no local.

“Este espaço é o acesso de muitos dos moradores que chegam à prefeitura para resolver seus problemas. Como é que se consegue garantir o tempo que a pessoa vai levar para ser atendida?”, questiona.

