Vereador pede correção em placas de ruas do bairro São João, em Brusque

O vereador Joubert Lungen (Podemos) solicitou, via requerimento, correção nas placas de ruas do bairro São João, em Brusque. O parlamentar defende que as placas do “bairro esquecido” em que consta o nome do bairro Cedro Alto devem ser alteradas para o nome correto: São João.

Ele considera que muitos moradores da cidade não sabem da existência do bairro, e lamenta por isso. Joubert relata que sempre é necessário citar a proximidade com o bairro Cedro Alto (antigo nome) ao mencionar o São João.

“Se fizermos uma enquete sobre onde fica o bairro São João, vão dizer que fica em outro município. Quando falamos que vivemos no bairro São João, precisamos citar nomes mais antigos [como Cedro Alto]”, lamenta.

O vereador Jean Pirola (PP) saiu em defesa da demanda do colega. Ele considera que as pessoas precisam representar os bairros em que moram pelo nome verdadeiro. Ele afirma que, em 20 de outubro, uma audiência pública vai tratar dos limites do município e, consequentemente, deste assunto.

Valdir Hinselmann (PL) acredita que a comunidade deve definir se retorna ao nome antigo, Cedro Alto, ou se mantém o nome de São João. Joubert crê que o interesse da maioria será favorável ao retorno do nome de Cedro Alto.

