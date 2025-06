Vereador pede instalação de equipamento de segurança em local onde moradora foi atropelada no Águas Claras

O vereador Leonardo Schmitz (PL) relatou na sessão desta terça-feira, 24, que visitou o trecho da rua Augusto Klapoth, no Águas Claras, onde a moradora Nina Rudolfo Torresani, de 77 anos, morreu no último dia 9, buscando a instalação de equipamento que traga mais segurança à via.

Nina foi atropelada por uma motoneta em cima da faixa de pedestres, em frente à sua casa. Leonardo lamentou a morte da moradora e destaca que a comunidade e comerciantes se preocupam com a segurança.

Ele, o secretário de Trânsito e um técnico da pasta foram até o local ainda nesta terça. O vereador vai solicitar que medidas sejam tomadas.

“Quem conhece aquela rua, sabe que aquela pista está movimentada e, em alguns momentos, muito veloz. Nos últimos meses, foram, no mínimo, cinco acidentes. A dona Nina perdeu a vida, lamentamos essa fatalidade. Não queremos travar a cidade, mas é inevitável em alguns locais”, disse.

O presidente da casa, Jean Dalmolin (Republicanos), destacou que, uma semana antes desse acidente, havia feito uma solicitação para instalação de faixa de pedestres elevada neste local.

