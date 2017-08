Vereador pede mais fiscalização em pontos de descarte irregular de lixo

O vereador Leonardo Schmitz (DEM) apresentou um requerimento na sessão desta terça-feira, 8, sugerindo que a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) realize rondas em alguns pontos da cidade que são conhecidos pelo acúmulo irregular de lixo, para que haja uma punição às pessoas que cometem este tipo de crime ambiental.

De acordo com ele, as ruas Luiz Maffezzolli, na Limeira, e Monsenhor Valentim Loch, no Zantão, frequentemente tem acúmulo de lixo, o que causa poluição visual e prejudica a saúde pública, principalmente por ser foco de proliferação de animais peçonhentos.

“Solicito que a prefeitura faça a retirada do lixo desses pontos e também fixe placas advertindo que é proibido jogar lixo nesses locais, como forma de tentar evitar que isso se repita”, diz. O vereador Marcos Deichmann (PEN) destacou a importância de se fiscalizar o descarte irregular de lixo de forma mais eficaz. Para ele, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) deveria atuar não somente com denúncias, mas fazendo fiscalização constante nas ruas que já são conhecidas como pontos de lixão.

“Sabemos que a Fundema não tem pessoal e nem recursos para atuar de forma mais eficaz com relação a isso, por isso, pedimos que a prefeitura dê condições para o órgão trabalhar de forma mais atuante, assim, não teríamos este tipo de problema na cidade”.