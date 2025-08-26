Vereador projeta construção de espaço exclusivo para atender autistas em Brusque

O vereador Paulinho Sestrem (PL) divulgou que a prefeitura trabalha para tirar do papel a construção de um espaço exclusivo para atender pessoas autistas em Brusque. O parlamentar divulgou o assunto na sessão da Câmara nesta terça-feira, 26.

O governo municipal tem um projeto chamado “Casa do Autista”, em que um modelo semelhante já foi implementado em outras cidades, como Balneário Camboriú. A construção do espaço foi proposta de campanha do prefeito André Vechi (PL) durante as eleições de 2024.

“O projeto está em fase processual, mas já com muitos avanços. Foram chamados os psicólogos que farão parte do serviço, assim como o processo para contratar pediatras está em curso. O espaço físico está sendo avaliado pela prefeitura”, divulga Paulinho.

O espaço de atendimento será destinado ao auxílio de pessoas com níveis 1 e 2 de autismo. Posteriormente, o serviço pode ser ampliado para atendimento de pessoas com autismo de nível 3. A Associação de Amigos dos Autistas (AMA) de Brusque deve apoiar o projeto.

“Será um espaço exclusivo para as pessoas autistas que necessitam de um atendimento mais adequado. Com a AMA auxiliando, será uma bênção para a cidade”, avalia Paulinho.

O vereador Leonardo Schmitz (PL) elogiou a iniciativa e disse que o tema autismo está sendo, cada vez mais, tratado com cuidado e atenção pela sociedade.

Leonardo vai além da proposta do espaço destinado às pessoas com autismo e sugere outras alternativas com foco no conforto dos autistas. “Podemos pensar até na construção de uma praça adaptada para pessoas autistas na cidade”, defende.

Descarte irregular

O vereador Jean Pirola (PP) subiu na tribuna para cobrar punição e fiscalização de pessoas que descartam resíduos de forma irregular em terrenos do município. Ele afirma que teve dificuldade para encontrar uma legislação que trate do assunto diretamente.

No entanto, Pirola diz que é possível interpretar medidas que podem ser adotadas contra a prática em Brusque por meio da Política Municipal de Resíduos Sólidos.

“Não encontrei decretos municipais que tratem deste assunto, mas a Política Municipal de Resíduos Sólidos fala que cabe ao município estabelecer multas ou sanções decorrentes da falha na destinação final de resíduos”, relata.

Ele pede que o líder do governo, Paulinho Sestrem, leve o assunto para a prefeitura, para que seja elaborado um decreto municipal que trate da punição e fiscalização com nitidez.

“Temos uma legislação que fala o básico daquilo que pode ser a destinação desses resíduos. O que falta, agora, é um decreto. O município pode, sim, elaborar um decreto regulamentando todas essas questões que envolvem a destinação dos resíduos”.

Por fim, ele entende que a prefeitura e a Câmara podem trabalhar de forma conjunta para ter resultados efetivos em relação à destinação dos resíduos sólidos.

Falecimento de Eder Leite

No final da sessão, o presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), lamentou o falecimento do ex-vereador Eder Leite. Ele morreu nesta segunda-feira, 25, em decorrência de um câncer no pulmão.

Dalmolin lembrou brevemente da trajetória de Eder, que ocupou uma cadeira na Câmara em duas oportunidades na última legislatura, já que era suplente de vereador pelo DC. Nas eleições de 2024, ele concorreu ao cargo pelo PSDB.

