Vereador quer abertura de CPI para apurar fatos relacionados ao serviço de coleta de lixo em Brusque

O vereador Rogério dos Santos (Republicanos) protocolou requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar fatos relacionados aos serviços executados pela empresa Veolia, responsável pela coleta de resíduos em Brusque.

O requerimento para a abertura da CPI já teve o apoio de outros seis vereadores, da base e oposição: Antônio Roberto (PRD), Bete Eccel (PT), Jean Dalmolin (Republicanos), Joubert Lungen (Podemos), Pedro Neto (PL) e Valdir Hinselmann (PL).

O requerimento detalha que a comissão quer apurar eventual prática de cobrança de valores pelos serviços de coleta de lixo em patamar superior à média regional, ocorrência de danos ambientais decorrentes de procedimentos irregulares de coleta ou destinação inadequada e cobrança simultânea de duas ou mais tarifas de coleta vinculadas à mesma unidade consumidora.

“Recebemos diariamente diversas reclamações de moradores de Brusque quando ao valor praticado pela empresa e também pelas cobranças simultâneas de duas ou mais tarifas de coletas vinculadas à mesma unidade consumidora, além de prováveis danos ambientais ocasionados até 2020, ano em que foi construída a estação de tratamento de efluentes. Até então, o chorume proveniente da decomposição da matéria orgânica, que carrega substâncias tóxicas e metais pesados que contaminam o solo e água, não possuía um tratamento adequado”, diz Rogério dos Santos.

Segundo o vereador, a apuração desses fatos faz parte do escopo do trabalho da Câmara. “Uma das atribuições do vereador é fiscalizar e dar transparência na prestação de serviços públicos concedidos ou terceirizados”.

A votação do requerimento será realizada na sessão ordinária desta terça-feira, 9. Caso seja aprovada a criação da CPI, a comissão será composta por cinco parlamentares, com prazo de funcionamento de 90 dias e limite de despesas de R$ 50 mil.

Posicionamento da empresa

Em nota, a Veolia esclarece que “atua com total transparência” e “em estrito cumprimento da legislação vigente e do contrato firmado com o município de Brusque”.

“A empresa reafirma seu compromisso com a prestação de serviços de qualidade à população. A Veolia respeita o trabalho do Poder Legislativo e, caso a CPI seja instalada, vai colaborar plenamente com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos necessários para o esclarecimento dos fatos com a maior brevidade possível e gerando o menor impacto aos recursos públicos”, diz a nota

*Texto atualizado às 17h15, com a inclusão da manifestação da Veolia

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

