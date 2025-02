Vereador quer limitar número de moções na Câmara de Brusque

Logo na primeira sessão da Câmara de Brusque, um dos novatos da legislatura, Felipe Hort (Novo), se posicionou contra o alto número de moções enviadas pelos seus colegas e propôs limitar as homenagens feitas.

Na sessão desta terça-feira, 5, foram cinco moções apresentadas, quatro de Rogério dos Santos (Republicanos), que é de longe o que mais propõe esse tipo de homenagem, e outra de Antônio Roberto (PRD).

Hort e Rick Zanata (Novo) se abstiveram na votação de todas elas. “A gente apresentou um projeto de resolução que vai limitar a quantidade de moções por vereadores. Acredito que vai ser discutido na reforma do regimento interno. Acho que há essa necessidade porque, apesar de ser uma prerrogativa, identificamos que é necessário usar o tempo para discutir os projetos de lei”, disse Hort, que vai se abster em todas as votações até que o projeto de resolução seja apreciado.

Jean Pirola (PP) se manifestou contra o projeto de resolução de Hort por “tolher direitos que os vereadores buscaram e adquiriram”.

“Isso começa a engessar novamente a lei. Se hoje tivesse a votação para instituir uma comissão de reforma do regimento interno, eu votaria contra. Foram feitas quatro nas últimas três legislaturas. O regimento interno vem sendo engessado há muito tempo. A sociedade fica descoberta com esse engessamento. Sou contra qualquer retirada de direitos de vereadores”.

A maioria das moções entregues pela Câmara de Brusque são congratulatórias, encaminhadas para pessoas ou empresas que se destacam de alguma forma dentro do segmento de atuação, como no esporte, na educação, no empresarial ou na vida pública, por exemplo. Elas normalmente são despachadas e enviadas via correio ou entregues pessoalmente pelo vereador autor da moção.

