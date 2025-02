Vereador questiona aumento de cargos comissionados na Prefeitura de Botuverá

A Câmara de Vereadores de Botuverá realizou, na terça-feira, 18, sessão ordinária, presidida pelo vereador Odirlei Bissoni. Em sua fala, o vereador Kaiky Foster (MDB) questionou o Poder Executivo sobre o aumento do número de cargos comissionados.



“Gostaria de perguntar, não em tom de crítica, apenas como explicação. Nos últimos dois meses, houve um aumento no número de cargos na prefeitura. A gestão passada terminou com 31 cargos, e hoje são quase 40. Se esses cargos estão lá para servir o povo, têm meu total apoio. Mas deixo o questionamento, não apenas aos vereadores aqui, mas também à população: há realmente necessidade de todos esses cargos? Quais as funções de cada um? São realmente pessoas técnicas que estão lá?”, questiona.

“Nada disso é errado, está dentro da lei. Mas não é porque podemos fazer que devemos fazer. Por que, em um ano, o número de cargos já subiu em oito?”, continua. “Não estou criticando, apenas gostaria de uma resposta técnica sobre isso. Fico à disposição, estamos aqui para aprender”, completa.

