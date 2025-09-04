Vereador Rogério dos Santos conversa com prefeito interino de Brusque e deve voltar à base do governo

O vereador Rogério dos Santos (Republicanos) deve ser recebido, novamente, na base do governo municipal. Nesta quarta-feira, 3, ele se reuniu com o prefeito interino de Brusque, Deco Batisti (Republicanos).

O encontro aconteceu no gabinete. Participou da conversa também o vice-presidente municipal do Republicanos, Juliano Montibeller. Ele afirma que propôs o encontro para reaproximar o vereador e o governo.

“Foi um momento para conversar sobre a cidade e sobre política. Rogério estava um pouco afastado e sugeri a reaproximação. O Republicanos somou 7 mil votos entre os vereadores e ele fez uma grande votação. Não poderia ficar sem o reconhecimento do partido”, afirma Juliano.

“Raivinha” ficou para trás

A coluna Página 3, de O Município, conversou com fontes ligadas ao governo e da própria gestão municipal. Rogério deve retornar à base da administração André Vechi (PL) na Câmara de Brusque. Nos últimos meses, ele votou contra pautas governistas no Legislativo e fez críticas ao prefeito.

O retorno de Rogério à base amplia ainda mais a vasta maioria de vereadores governistas na Câmara. Apenas não declaram apoio ao governo Rick Zanata (Novo), Felipe Hort (Novo) e Bete Eccel (PT). Os outros 12 vereadores integram a base.

A relação política entre o prefeito André Vechi e Rogério dos Santos havia sido rompida em fevereiro deste ano. Irritado com o posicionamento do parlamentar, Vechi demitiu servidores comissionados indicados por Rogério. Após o rompimento, o vereador chegou a dizer “elegemos uma pessoa raivinha” na tribuna da Câmara.

“É triste o que acontece na nossa cidade. Nuvens escuras, muitas nuvens escuras pairando sobre a nossa querida cidade, berço da fiação catarinense”, disse Rogério, na ocasião, ao lamentar uma mudança interna no Serviço Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, dois meses após o rompimento.

