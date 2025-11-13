Vereador sugere criação de plantão de farmácias na madrugada de domingo para segunda em Brusque

O vereador André Rezini (PP) apresentou, na sessão de terça-feira, 11, um requerimento sugerindo o estudo e a viabilidade de criação de um sistema de rodízio para o funcionamento das farmácias durante a madrugada de domingo para segunda-feira em Brusque.

Atualmente, o município não conta com nenhuma farmácia em funcionamento neste horário, o que, segundo o Rezini, é uma demanda não suprida em situações emergenciais que exigem a compra imediata de medicamentos. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

O requerimento propõe que a Associação Empresarial de Brusque (Acibr), junto aos empresários farmacêuticos, realize um estudo técnico e administrativo para definir a melhor forma de implementação do sistema, seja por escala entre os estabelecimentos ou por meio de um revezamento semanal.

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

