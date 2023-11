Vereador sugere que prefeitura instale pista exclusiva para corrida e ciclismo na margem esquerda da Beira Rio

O vereador Rick Zanata (Patriota) enviou à Prefeitura de Brusque a sugestão de criação de uma parceria com a iniciativa privada para a instalação de uma pista exclusiva para corrida e ciclismo ao longo da avenida Luiz Henrique da Silveira, a margem esquerda da Beira Rio. O trecho seria da ponte do Trabalhador e a ponte Barão do Rio Branco, a ponte dos Bombeiros.

A sugestão do vereador é incluir calçadas e pavimentos para tornar a pista mais segura para ciclistas e também pessoas que correm/caminham ao longo da avenida. Ele também solicita a instalação de bancos e atenção à arborização do ambiente.

“A Beira Rio é o principal cartão postal de Brusque e orgulho de todos os moradores. Merece um amplo projeto de qualificação que traga maior segurança viária e maior qualidade de vida. Ambos aspectos precisam ser levados em conjunto para o melhor da cidade. Atualmente ainda não temos um código de calçadas no município, assunto que deve passar pela Câmara, mas penso que é inerente ao projeto de qualificação que as calçadas sejam aprimoradas”, destaca o vereador.

Rick recomenda que o espaço seja segmentado em lotes, cedendo à iniciativa privada para que apresente projeto arquitetônico e realize a manutenção necessária.

“A ideia é que a prefeitura apresente um projeto que contemple toda a Beira-Rio, e, através da divisão por lotes, empresas abracem a causa na gestão do projeto”, disse.

O vereador destaca que esta é uma proposta que já vinha sendo discutida pelo governo. “O prefeito sempre falou bastante e inclusive abordou em seu programa de governo a ideia de fomentar o desenvolvimento por meio de parcerias. Eu penso que essa é uma alternativa”, ressaltou.

Ele destaca que, mesmo que haja um investimento do poder público para essas adaptações, há um retorno importante para a comunidade.

“Como vereador, escuto muitos pedidos de praças e parques, e sempre me questiono se todas as comunidades querem praças, por que temos tantas delas abandonadas? Minha ideia quando trazemos diversos atores não é apenas reduzir o custo, mas integrar a sociedade com o governo através do projeto. Não acredito, por princípio, em nada grátis. Tampouco penso que é possível repassar a responsabilidade governamental para a iniciativa privada. O intuito aqui é discutir um projeto de revitalização com empresas, pois assim temos o engajamento necessário para o projeto avançar”.

