Vereador sugere que presos de Brusque trabalhem no setor público como forma de ressocialização

O vereador Rick Zanata (Novo) apresentou um requerimento em que sugere que os presos de Brusque possam trabalhar no setor público. De acordo com o parlamentar, a medida seria uma forma de ressocialização.

O requerimento foi aprovado por unanimidade dos votantes na sessão da Câmara na semana passada. A intenção é que um termo de cooperação técnica entre a prefeitura e a Secretaria de Administração Prisional do estado seja firmado.

“A ideia é que trabalhem no setor público, na parte de zeladoria e conservação, pois isso gera economia aos cofres públicos e, também, o trabalho é uma boa atividade de ressocialização”, afirma Rick Zanata.

Ainda conforme o vereador, a medida envolve presos com bom comportamento e que não cometeram crimes sexuais e outros graves. Rick diz que o trabalho de presos no setor público já é realidade em “vários municípios do Brasil”.

