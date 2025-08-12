Vereadora alega falta de diálogo na condução de plano de metas da Prefeitura de Brusque; base rebate

A vereadora Bete Eccel (PT) afirma que há falta de diálogo na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-29, da Prefeitura de Brusque. Ela tratou do assunto na tribuna da Câmara nesta terça-feira, 12. A base rebateu a fala da parlamentar oposicionista.

Bete alega que houve uma audiência pública com baixa participação em razão da pouca divulgação. De acordo com ela, a prefeitura comunicou o ato apenas por meio do Diário Oficial dos Municípios (DOM).

O Plano Plurianual estabelece metas da administração pública a serem executadas em médio prazo, para orientar políticas públicas e investimentos. O objetivo é alinhar as ações do governo às demandas da sociedade, para integrar as ações do poder público.

“Nós podemos dizer que esse PPA teve participação popular?”, questionou a parlamentar. Segundo Bete, a Constituição foi desrespeitada, sobretudo quando se trata do princípio da publicidade na administração pública.

Ela também fez críticas à condução do plano. A vereadora diz que os valores previstos não contemplam a demanda de políticas públicas importantes, entre outras questões que aponta.

Bete questiona ainda a finalidade do plano de governo elaborado pela gestão do prefeito André Vechi (PL) durante as eleições municipais de 2024. Ela insinua que o plano de governo foi apenas para cumprir a legislação eleitoral.

“Um Plano Plurianual inadequado compromete o planejamento estratégico e a capacidade do município de alcançar os resultados esperados”. Bete diz que apresentou nove emendas para adequar o PPA.

O vereador Felipe Hort (Novo) também lamentou a baixa divulgação da audiência pública que debateu o assunto. Ele espera que a Câmara esteja mais envolvida em discussões futuras.

“Eu senti também certa dificuldade na análise do PPA, por ausência de publicidade. Fiquei surpreso com uma audiência pública com cinco pessoas. Acredito que, nas próximas instruções, a Câmara terá protagonismo na discussão do Plano Plurianual”.

Base rebate

A base rebateu a fala da vereadora Bete. O líder do governo, Paulinho Sestrem (PL), diz que a parlamentar pede por mais transparência, mas critica quando o prefeito André Vechi traz assuntos relativos à prefeitura na própria rede social.

“A vereadora disse que o PPA não foi apresentado. Foi feita audiência pública e mais do que isso: o plano não é engessado. Não é uma lei que precisa ser seguida a partir do momento que é apresentada. Vir à tribuna dizer que o governo não é transparente? O governo faz várias audiências públicas e toda semana trazemos aqui o que vem sendo feito”.

O vereador Pedro Neto (PL), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, também saiu em defesa da gestão. Ele contraria Bete quanto à falta de diálogo que a vereadora relata.

“Foi falado sobre a reforma tributária, o que será feito. Nos prontificamos a buscar subsídios para ajudar o governo em algumas propostas. A sua assessora entrou em contato conosco e falamos que vocês poderiam apresentar emendas junto ao projeto. Cumprimos o que entendemos que era correto”, rebate.

Homenagens

No início da sessão da Câmara desta terça, o poder Legislativo entregou comendas de mérito a entidades de Brusque. Foram homenageados o Bar e Cancha Venzon e a Associação Arte Mais Suave. Representantes de ambos os homenageados discursaram na tribuna.

