Vereadora critica prefeitura por retirada do chafariz da praça Sesquicentenário, em Brusque

A vereadora Bete Eccel (PT) criticou a decisão da prefeitura de desativar o chafariz da praça Sesquicentenário, em frente à prefeitura, durante a sessão da Câmara de Brusque desta terça-feira, 15.

“A retirada do chafariz é o retrato do descaso com os bens públicos, não só deste, mas dos cinco prefeitos que sucederam a gestão do Paulo Eccel”, disse a parlamentar. “Os espaços públicos favorecem a oportunidade do encontro, do lazer, do cuidado com a saúde mental. Esse chafariz e o da Praça Gilberto Colzani funcionavam efetivamente. Depois não se conseguiu mais? O papel do gestor é zelar pela conservação dos espaços de lazer”.

Explicação da prefeitura

A Prefeitura de Brusque explicou que a retirada do chafariz foi feita porque a estrutura estava inutilizada e era alvo de vandalismo.

A prefeitura ainda declarou que o conserto da fonte tem um valor alto e que ela sempre apresentava defeitos. “Por isso, e até por uma questão de evitar acúmulo de água parada, decidiu-se pela remoção da estrutura”, diz a nota.

O local foi recapeado com paver, como o restante da praça. A intenção da prefeitura é conceder parte do local para instalação de comércio.