Vereadora e diretora do IFC de Brusque cumprem agenda com deputados e articulam ampliação no atendimento do câmpus

A vereadora Bete Eccel (PT) e a diretora-geral do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque, Jéssyca Bózio Cipriano, visitaram deputados estaduais nesta quarta-feira, 13, em Florianópolis. Elas estão em tratativas para ampliar o atendimento do câmpus.

Bete e Jéssyca passaram pelos gabinetes dos deputados Padre Pedro Baldissera (PT), Neodi Saretta (PT), Fabiano da Luz (PT) e Marquito (Psol). Além disso, foram atendidas pelos assessores de Luciane Carminatti (PT), que está em Brasília.

“Manifestamos os anseios para a ampliação do atendimento que o IFC já presta em Brusque. O objetivo é ampliar a possibilidade de atender novas demandas, pois há sempre muitas inscrições quando as vagas para os cursos são abertas na instituição”, diz Bete.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

