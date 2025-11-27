Vereadora pede reparo em ponto afetado por erosão na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

A vereadora Jakeline Hodecker (PP) apresentou uma indicação na Câmara de Botuverá em que solicita reparo de ponto afetado por erosão na rodovia Pedro Merizio (SC-486). A solicitação é destinada à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina. O trecho afetado fica em frente à Metal Lav, no bairro Pedras Grandes.

“Com a reforma do asfalto, foi deixada uma área para escoamento da água. A chuva está deixando erosão. É complicado. É bem no acostamento. Está bem perigoso, principalmente durante a noite. Há pedestres que caminham por ali, além de caminhões que passam”, disse à vereadora, durante a sessão.

No documento da indicação, é solicitado “reparos urgentes”, conforme consta. O pedido é para que a Secretaria de Infraestrutura estadual garanta estabilidade do trecho, escoamento de água adequado e segurança. Por ser uma rodovia estadual, as obras precisam ser executadas pelo governo de Santa Catarina, não pela prefeitura.

