Vereadora pede revisão do plano de cargos e salários dos servidores públicos de Guabiruba: “dez anos de defasagem”

A vereadora Eduarda Schweigert (MDB) pediu que a Prefeitura de Guabiruba revise o plano de cargos e salários dos servidores públicos. Em discurso durante sessão na Câmara nesta terça-feira, 11, a parlamentar disse que a defasagem desestimula a vinda ao município por questões de trabalho.

“Estamos falando de dez de um plano de cargos e salários em defasagem. [A revisão] é um trabalho moroso, mas necessário. Precisamos pensar na valorização do servidor público, no serviço da prefeitura. Teremos carreiras mais atrativas, garantia de salários equilibrados e adequação à realidade”.

Eduarda entende que Guabiruba sempre foi um “trampolim” quando o assunto é trabalho. Após a formação em instituição de ensino, os profissionais iniciam carreiras em Guabiruba, mas logo deixam a cidade por oportunidades melhores em outros municípios.

Ela compara com Brusque, em que, segundo a vereadora, é possível notar uma disparidade salarial. O vereador Freddy Nagel (MDB) concordou com a parlamentar e também cobrou a revisão. Ele entende que a realidade da última revisão não é a mesma que a atual.

“É muito importante que essa revisão ocorra. Um exemplo é quando um funcionário tem filhos com deficiência. Em 2014, o autismo não era tão discutido e falado. Hoje é, pois, ao funcionário que tem filho autista, há o direito de redução da jornada de trabalho. Quantas legislações mudaram em dez anos?”, disse Freddy.

