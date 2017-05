Vereadores aprovam requerimento que pede plantão pediátrico 24 horas em Brusque

Entre as aprovações da sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, estão dois requerimentos de autoria do vereador Marcos Deichmann (PEN). O primeiro é o que solicita a regularização urgente da distribuição de medicamentos e materiais de assistência na rede pública, principalmente, nos casos de doenças crônicas nas quais o usuário necessita de tratamento contínuo e permanente.

De acordo com o vereador, a deficiência na entrega de remédios está acarretando a piora do quadro clínico de pacientes da rede pública de saúde, aumentando, assim, a reincidência de consultas nas unidades de saúde e nos prontos-socorros dos hospitais.

“Além da falta de medicamentos, estão em falta também materiais de assistência, principalmente para os doentes crônicos, que precisam de atendimento contínuo e permanente. Peço que, pelo menos, eles viabilizem a situação dos casos crônicos como bolsa de colostomia, que precisa ser trocada constantemente, insulina para os diabéticos, porque isso acaba reduzindo a incidência de consultas nas unidades de saúde e no pronto-atendimento do hospital”, justifica.

Ao comentar o requerimento, o vereador Jean Pirola (PP), ressaltou que esta gestão já teve tempo suficiente para regularizar a distribuição dos medicamentos em Brusque. “Não deveria nem estar discutindo uma regularização de urgência na distribuição de remédios. Cinco meses é tempo suficiente para regularizar esta situação e eles continuam colocando a culpa no governo passado”, declara.

O outro requerimento aprovado, também de autoria do vereador Marcos Deichmann, é o que pede à prefeitura a implantação de um plantão pediátrico 24 horas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

“É preocupante a grande demanda de crianças que necessitam de serviços especializados com urgência e que atualmente não encontram o atendimento na rede pública de saúde de Brusque. A minha sugestão é que a prefeitura aproveite essa questão da UPA 24 horas e utilize parte do local para oferecer um plantão pediátrico 24 horas”.

O vereador Jean Pirola também se manifestou sobre o assunto. Para ele, é “uma vergonha uma cidade do porte de Brusque não oferecer este serviço à população”.