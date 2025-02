Vereadores pedem retorno do desfile de 7 de Setembro em Brusque

A Câmara de Vereadores aprovou nesta terça-feira, 19, um requerimento que solicita o retorno dos desfiles de 7 de Setembro em Brusque, em alusão à independência do Brasil. O pedido é de autoria do vereador Paulinho Sestrem (PL). A demanda, encaminhada ao prefeito André Vechi (PL), foi aprovada por unanimidade entre os votantes.

No documento, Paulinho considera que os desfiles “fortalecem a cultura local, o respeito aos símbolos nacionais e promovem a integração entre comunidade, escolas e entidades da cidade”.

A solicitação é que o chefe do Executivo estude, junto à Secretaria de Educação, a possibilidade de reativar os desfiles de 7 de Setembro, com retorno neste ano.

Paulinho sugere ainda que sejam promovidas oficinas e palestras no mês da independência, que envolvam história do Brasil, símbolos nacionais e importância do patriotismo. Entre outras sugestões, ele recomenda a realização de apresentações culturais com temática patriótica, com grupos locais de dança, teatro e música.

“Entendemos que as ações reforçam os valores essenciais para o desenvolvimento social e cultural de nossa cidade, resgatando tradições que enaltecem o espírito cívico e o orgulho de ser brasileiro”, escreve o parlamentar no requerimento.

