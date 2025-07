Vereadores articulam realização de evento dedicado a apresentações de músicos de Guabiruba

Os vereadores Alfred Nagel Neto (MDB) e Eduarda Schweigert (MDB) propõem a instituição do Make Music Day em Guabiruba, um movimento mundial de música que ocorre todo 21 de junho e tem como objetivo promover a música local. O projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores.

O Make Music Day é o maior evento de engajamento musical do mundo, com a participação de 120 países e mais de mil cidades. Ele busca mobilizar pessoas de todas as partes do mundo em um único propósito: fazer música e se conectar por meio dela. A celebração musical foi lançada em 1982, na França. Em 2025, o movimento completa 43 anos.

Eduarda, autora do projeto, conta que foi procurada pelo empresário e dono da loja de instrumentos musicais V.Kings, Valmir Reis — que coordena o evento em Brusque —, com a sugestão de implementá-lo em Guabiruba.

Ela explica que a proposta do evento é permitir que qualquer pessoa possa se apresentar em espaços públicos ou privados. Para estimular a participação popular, pretende buscar o apoio de escolas do município como espaço para apresentações musicais.

“Ele [Make Music Day] é para pessoas que gostam de fazer música. Elas podem se apresentar em qualquer lugar, como escolas, bares e praças. Claro que nem todo mundo consegue se apresentar na data exata, então o evento pode acontecer uma semana antes ou depois”, diz.

A vereadora destaca que a divulgação do evento ocorre principalmente pelas redes sociais, quando os artistas se apresentam e mencionam o projeto na internet.

“Eles tocam uma música, postam nas redes e marcam: #makemusicday. A proposta é tirar um tempo do dia para reproduzir uma música. Nas escolas, isso pode acontecer no horário do recreio. As pessoas podem tocar e conversar sobre música”.

Valorização dos artistas de Guabiruba

Na visão da parlamentar, o principal benefício da ação é o conforto terapêutico, já que a música também é usada como ferramenta no tratamento psicológico. “A gente percebe que quem está envolvido com música tem seus dons aguçados”.

A superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein, afirma que a principal contribuição do evento para o município é a valorização dos artistas locais. Para ela, o movimento democratiza o acesso à música na cidade.

“Com ele [Make Music Day], conseguimos projetar a imagem cultural da cidade, com artistas profissionais e amadores, e fortalecer a identidade cultural do município”, diz.

Além disso, Jenifer destaca que a ação se tornaria uma vitrine inclusiva para os artistas e ampliaria ainda mais o cenário cultural local. Com o projeto, a Fundação buscará ocupar de forma criativa os espaços para as apresentações.

“O calendário da Fundação Cultural já é preenchido, mas com o movimento será possível incluir ainda mais pessoas. Ele [movimento] representa uma construção da identidade e da memória cultural do município, com o apoio do projeto de lei”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: