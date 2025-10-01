Vereadores buscam emendas parlamentares para diversas áreas de Brusque

Os vereadores de Brusque, Antonio Roberto (PRD) e Joubert Lungen (Podemos), estão em busca de emendas parlamentares para diferentes áreas do município. Joubert anunciou a conquista de uma emenda de R$ 300 mil do deputado estadual Lucas Neves (Podemos). O valor está em fase final de tramitação para ser destinado à cidade.

“O deputado vem olhando pela nossa cidade, atendeu a nossa demanda. Estivemos na Alesc uma semana antes e, no dia 23 de junho, ele fez questão de vir aqui, no meu bairro, olhar onde aplicaríamos esse recurso”, disse o vereador durante a sessão ordinária da terça-feira, 30.

Já Antonio firmou um pedido de emenda de R$ 800 mil ao deputado federal Ismael dos Santos (PSD-SC), com destinação exclusiva para a compra de exames na rede pública de saúde.

“O valor será exclusivamente para a compra de exames, para zerarmos a fila em algumas especialidades. O deputado se comprometeu a aportar o recurso diretamente na Secretaria de Saúde a partir do próximo ano, após a definição do orçamento da União, em dezembro”, afirmou.

Em pronunciamento, Antonio enfatizou que sua recente ida a Brasília teve como objetivo captar recursos para Brusque. “Estamos aqui para trabalhar e buscar recursos para o município”, disse, ao rebater críticas publicadas nas redes sociais sobre a viagem.

