Vereadores cobram previsão de reabertura do abatedouro de Botuverá, e prefeitura diz que já divulgou projeção

Vereadores do MDB cobraram a divulgação de uma previsão para reabertura do abatedouro municipal de Botuverá durante sessão da Câmara na terça-feira, 27. A prefeitura afirma que já havia divulgado ao Legislativo uma previsão para reabrir a estrutura, que está dentro do prazo.

O abatedouro está fechado desde 18 de dezembro, no término da gestão do ex-prefeito Alcir Merizio (MDB). O novo governo, do prefeito Victor Wietcowsky (PP), entendeu que seria necessário uma reforma completa para reabrir o espaço de acordo com as normas sanitárias.

O vereador Nene Betinelli (MDB) foi o primeiro a cobrar a divulgação de um prazo para reabertura do abatedouro. Ele alega que foi cobrado por agricultores do município.

“Como consegui meu abatedouro, muitos me procuram para abater bois, mas eu não o fiz para abate de bois. Era muito mais complicado. O meu trabalho é mais com suínos. Como já se passaram cinco meses e o abatedouro ainda está fechado, venho pedir para o prefeito, caso possível, realizar uma reunião com o povo para ver se há uma expectativa de quando irá reabrir”, afirma.

Ofício encaminhado em abril

Em abril, a prefeitura encaminhou à Câmara uma projeção de quando o abatedouro deve ser reaberto.

“Informamos que a previsão para a reabertura do estabelecimento está definida para o segundo semestre deste ano”, informou o Executivo no ofício encaminhado à Câmara, em resposta ao requerimento do presidente da Casa, Odirlei Bissoni (MDB).

A cobrança dos vereadores por divulgação de um prazo ocorre a menos de dois meses da previsão comunicada pela prefeitura.

O vereador Alaercio Paulini (MDB) corroborou com o discurso de Nene Betinelli, em que pede a divulgação de previsão.

O vereador Genesio Martinenghi (PP), que apoia o governo Victor, insinuou que a oposição emedebista joga a responsabilidade à base do governo, e entende que a Câmara como todo deveria buscar informação sobre previsão para reabertura do abatedouro.

