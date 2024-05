Vereadores criticam proposta de instalação de ParCão em Brusque

Vereadores de Brusque criticaram nesta terça-feira, 21, a proposta da prefeitura de instalação de um ParCão, projeto que estava no plano de governo do prefeito André Vechi (PL). O parque deve ser construído na chamada “Área 41”, terreno localizado no bairro Jardim Maluche e vai custar cerca de R$ 700 mil.

A vereadora Marlina Oliveira (PT) explicou que é favorável a áreas de lazer na cidade, mas que ouviu de pessoas ligadas à causa animal em Brusque que essa não é a prioridade.

“Será que investir R$ 700 mil em políticas públicas de castração, fortalecimentos de organizações não governamentais (ONGs) ou incentivo ao voluntariado não seria uma melhor aplicação do dinheiro? Sou muito simpática a esse tipo de projeto, mas acho que o ParCão não é uma prioridade nesse momento. Acho que o prefeito deveria rever suas prioridades. Os eleitores entenderão”.

Moradores compareceram à sessão com faixas se posicionando contra a proposta da prefeitura, dizendo “Não ao ParCão” e afirmando que o prefeito é “insensível à causa animal”.

Os vereadores Rick Zanata (Novo), Ivan Martins (PSD) e Deivis da Silva (União) engrossaram o coro da vereadora e também se posicionaram contrários à proposta.

De acordo com a prefeitura, o espaço será cercado, oferecendo a possibilidade de os pets permanecerem sem coleira, para que possam desfrutar de brincadeiras e interações que seriam incompatíveis em espaços abertos.

