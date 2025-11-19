Vereadores criticam suspensão da coleta de lixo em Guabiruba: “não custaria ter informado às pessoas”

A suposta falta de comunicação em meio à suspensão da coleta de lixo residencial na segunda-feira, 17, em Guabiruba, gerou críticas na sessão da Câmara. Os protestos partiram dos vereadores de oposição, que dizem que não sabiam que o serviço seria paralisado temporariamente. A sessão aconteceu nesta terça-feira, 18.

Uma nova empresa assumiu o serviço de coleta de lixo. Um entrave fez com que o trabalho não fosse prestado na segunda. De acordo com o presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), a situação deve ser normalizada até a próxima semana.

“A antiga empresa iria alugar os veículos para a nova empresa até que conseguisse comprar sua frota. Ficamos até surpresos. A empresa ganha a licitação, mas não tem veículos. Porém, a empresa antiga voltou atrás e não alugou mais os veículos. A empresa nova conseguiu os caminhões e o serviço tende a normalizar na semana que vem”, disse Xande.

Na sequência, o vereador Freddy Nagel (MDB) subiu à tribuna e fez críticas ao setor de comunicação da prefeitura. Ele disse que o há uma boa comunicação institucional no Executivo, mas que o setor poderia ter informado que não seria realizada a coleta de lixo naquele dia.

“Nosso setor de comunicação funciona bem, mas porque não pôde informar na semana passada que a coleta de lixo seria alterada? Ninguém vai reclamar da demora. Isso é extremamente compreensível. Toda alteração gera transtorno, qualquer pessoa sabe disso, mas a comunicação é fundamental”.

Além disso, o parlamentar afirma que não adianta aos moradores procurar os vereadores de oposição sobre a situação da coleta de lixo. A fala foi em tom crítico à suposta falta de comunicação entre a prefeitura e a Câmara de Guabiruba.

Xande e Freddy discutem

Em aparte à fala de Freddy, o presidente Xande Pereira disse que cabe aos vereadores buscar as informações do município. “Qual a dificuldade de entrar em contato [com a prefeitura] e tirar dúvidas?”. A resposta do parlamentar do PP ao vereador do MDB gerou uma discussão.

Em tom irônico, Freddy rebateu Xande. “Presidente, obrigado, mas eu juro para o senhor que eu não sou vidente e não tenho bola de cristal. Não tem como saber disso. Você me desculpe. Não tenho como adivinhar. Como vamos adivinhar que o serviço será cessado?”.

Xande reconhece que pode ter ocorrido falha na comunicação, mas reforçou que cabe aos vereadores buscar respostas. Para ele, não é necessário fazer “tempestade em copo de água”, como definiu, sobre este assunto.

Freddy prosseguiu: “Não custaria ter informado às pessoas, de forma alguma. Nenhuma tecla de computador iria estragar se tivesse feito esta veiculação. O setor de comunicação faz um bom trabalho. Porém, temos que entender que nem tudo funciona 100%. Não são críticas destrutivas, são críticas para que ocorra a construção de um serviço melhor. Aparentemente, não podemos criticar”, concluiu.

Os vereadores Osmar Vicentini Filho (PL) e Eduarda Schweigert (MDB) também alegam que não foram informados sobre o tema. Justavo Barroso (Podemos) lamentou que a prefeitura não levou informações aos parlamentares.

“Desde o início do ano, a empresa disse que não iria renovar [o serviço de coleta de lixo]. O Executivo tinha ciência que isso iria acontecer. Em nenhum momento um assunto tão sério chegou à Casa. Concordo que temos que buscar a informação, mas com um trabalho tão bem prestado, jamais imaginaria que a empresa não iria trabalhar mais em Guabiruba. Eu fico descontente com o Executivo por não trazer isto para nós”.

