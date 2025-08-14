Vereadores de Botuverá visitam Celesc e pedem melhorias na distribuição de energia elétrica

Uma comitiva de vereadores de Botuverá visitou a sede da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), em Florianópolis, nesta quinta-feira, 14. Eles solicitaram melhorias gerais na distribuição de energia elétrica no município.

Entre os pedidos, eles solicitaram a ligação de energia trifásica no bairro Sessenta. “Pedimos também melhorias no atendimento no escritório da Celesc em Botuverá. Geralmente, eles atendem duas vezes por semana. Pedimos para que o atendimento seja em mais dias e que um veículo circule com mais frequência em Botuverá”, diz o vereador Kaiky Foster (MDB).

Eles conversaram também com o secretário de Agricultura do estado, Carlos Chiodini, e passaram pelo gabinete do deputado estadual Adilson Girardi (MDB).

A comitiva contou com presença dos vereadores Odirlei Bissoni (MDB), Maiara Colombi (MDB), Alaercio Paulini (MDB) e Kaiky. Participaram das agendas também o ex-prefeito de Botuverá Nene Colombi (MDB), o presidente municipal do MDB, Frank Onorio Comandolli, e os assessores do Legislativo Mário Tachini e Lucas Tachini.

