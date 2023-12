Vereadores de Brusque discutem possibilidade de aumentar próprio salário

Começou a ser discutida na Câmara de Vereadores de Brusque, há algumas semanas, a possibilidade de aumento no salário dos vereadores. O Município conversou com fontes da Câmara e da prefeitura, que na maioria relatam que nada foi definido até o momento, mas reconhecem que o assunto está em discussão.

O vereador afastado Jocimar dos Santos (DC) é quem teria encabeçado a discussão sobre a possibilidade de um aumento salarial para os parlamentares. A ideia inicial, detalham as fontes, seria viabilizar o aumento ainda neste ano.

“Se fosse para fazer algum aumento, seria esse ano”, diz uma das fontes. O mesmo interlocutor avalia que a Câmara teria maioria para aprovar o aumento salarial. Outra fonte, por outro lado, crê que os transtornos com o suposto envolvimento de Jocimar em esquema de rachadinha impedirão a definição do aumento ainda em 2023.

O objetivo do aumento seria aproximar o salário dos vereadores de Brusque com o salário dos secretários municipais. Além disso, o estudo sobre o aumento também possui relação com o teto que o salário dos vereadores pode chegar em comparação com o salário dos deputados estaduais.

O assunto foi abordado na tribuna da Câmara durante sessão nesta terça-feira, 5, pelo vereador Eder Leite (DC). Ele mostrou um áudio atribuído ao vereador afastado. “Ele (Jocimar) queria que eu votasse no aumento. Eu não aceitava”, disse Eder.

Os interlocutores que conversaram com O Município não sabem dizer ao certo quais os valores em pauta. O que se sabe é que os vereadores Beto Piconha (Podemos), Rick Zanata (PRD) e Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), presidente da Câmara, seriam contrários ao aumento.

