Vereadores discutem necessidade de construção de moradias populares em Guabiruba

O programa de habitação Casa Catarina, do governo do estado, foi o centro das discussões durante sessão da Câmara de Guabiruba nesta terça-feira, 3. Moradores foram ao Legislativo reivindicar a construção de casas populares no município.

No entanto, Guabiruba não está contemplada na primeira etapa do programa estadual, que atende municípios de até 10 mil habitantes. Segundo o Censo 2022, Guabiruba possui 24,5 mil habitantes, o que deve deixar a cidade de fora também da segunda etapa do programa, destinada a municípios entre 10 mil e 20 mil.

O presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), lamentou a iminente ausência de Guabiruba na próxima fase do Casa Catarina.

“Hoje, temos cerca de 24 mil habitantes. Isso nos preocupa um pouco. Vamos acompanhar o Diário Oficial para verificar se Guabiruba pode ser contemplada”, comenta, apesar da baixa expectativa, já que a cidade não se enquadra naquilo que foi anunciado pelo governo catarinense.

O vereador Ique (PSD), que trouxe o assunto à tribuna, defendeu outras alternativas para que a comunidade que necessita de casas populares seja contemplada.

Ique afirma que entrará em contato com a Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego de Guabiruba e verificar outras formas junto ao governo federal.

“No Lageado, foi comprado um terreno para construção de casas populares. Já fazem muitos anos. Vamos verificar também se há algum programa em nível federal. Seria muito importante para Guabiruba”, avalia.

Os vereadores Osmar Vicentini Filho (PL) e Eduarda Schweigert (MDB) também debateram o assunto.

