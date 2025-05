Vereadores entram em embate durante sessão e protagonizam “guerra de questões de ordem”, em Brusque

Os vereadores Rogério dos Santos (Republicanos) e Paulinho Sestrem (PL) entraram em um embate durante sessão da Câmara de Brusque na terça-feira, 20.

O espaço destinado a questões de ordem foi palco de uma breve “guerra” entre os parlamentares. Os dois são autores da lei dos ciclomotores, cerne do embate.

Como começou

Na ocasião, a discussão começou quando foi colocada em pauta a aprovação de uma viagem de Paulinho a Brasília. Porém, em votações como esta, o nome do parlamentar que vai viajar não é citado quando o assunto é colocado em discussão e votação.

Assim, Rogério pediu a primeira questão de ordem e disse que era necessário divulgar nome do vereador, do assessor, assunto que será debatido e o custo da viagem a Brasília. O parlamentar defende que a população deve saber a finalidade da agenda política que irá custear.

Jean Dalmolin (Republicanos), presidente da Câmara, então, leu o texto e detalhou a viagem. Informou que o vereador em questão era Paulinho e disse que ele terá um encontro com o deputado federal Zé Trovão (PL-SC). A viagem ocorrerá entre os dias 26 e 29 de maio.

Paulinho usou espaço de questão de ordem e disse que Rogério já sabia detalhes da viagem. Além disso, acusou o vereador do Republicanos de querer expor ele. Paulinho afirma que buscará recursos com Zé Trovão e que se reunirá com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para discutir a lei dos ciclomotores.

“Individualista” e áudios

Depois, Rogério, em nova questão de ordem, chamou Paulinho de individualista e lamentou por não ter sido convidado para participar da agenda em Brasília, já que também é autor da lei dos ciclomotores.

“Eu estranho que vossa excelência não me convidou para ir a Brasília. Quem iniciou o projeto dos ciclomotores foi este vereador. Vossa senhoria tomou esta decisão unilateral, como fez estes dias, em um pedido de audiência pública, e não teve hombridade para convidar este vereador para assinar junto”.

Paulinho, para fechar a discussão, novamente em questão de ordem, mostrou áudios que enviou para Rogério, o convidando para assuntos relacionados à lei dos ciclomotores. No entanto, segundo o parlamentar, não foi respondido.

“Citei várias vezes que o projeto era do vereador, mas o vereador não me responde desde 6 de março. Vários áudios enviados e o vereador não me responde”, finalizou Paulinho.

Depois do embate, os vereadores aprovaram a viagem de Paulinho a Brasília por unanimidade.

