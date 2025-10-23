Vereadores pedem aumento de efetivo policial em Guabiruba

Os vereadores de Guabiruba pediram, durante sessão da Câmara de terça-feira, 21, o aumento do efetivo policial no município. O assunto foi trazido pela vereadora Eduarda Schweigert (MDB). Ela atribui a necessidade ao crescimento populacional da cidade.

“Percebemos que há o baixo efetivo da PM. [O aumento de policiais] é uma solicitação que chega para nós. Acredito que seria interessante o envio de um ofício aos representantes em nível estadual para que possamos conseguir este aumento de efetivo policial militar”, afirma a parlamentar.

O tema segurança pública também foi comentado pelos vereadores Jair Kohler (PP), Justavo Barroso (Podemos), Osmar Vicentini Filho (PL) e Freddy Nagel (MDB).

Contas aprovadas

A prestação de contas da Prefeitura de Guabiruba, referente ao exercício financeiro de 2024, sob gestão de Valmir Zirke (PP), foi aprovada pela Câmara. O texto teve parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e foi aprovado durante a sessão de terça em primeira votação.

