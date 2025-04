Vereadores pedem melhorias na rodovia Gentil Battisti Archer e implantação de terceiras faixas

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 15, um requerimento que solicita melhorias na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), que liga Brusque a São João Batista e Nova Trento. O pedido é destinado ao secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper.

Os vereadores Valdir Hinselmann (PL), Felipe Hort (Novo) e Joubert Lungen (Podemos) assinam o requerimento. Os parlamentares justificam a solicitação por questões de segurança e para facilitar a mobilidade.

“É um caminho muito utilizado em épocas de férias. Fui cobrado sobre o assunto para que se buscasse terceiras faixas e melhorias para a rodovia, em razão de ser muito utilizada. Temos muitos caminhões que trafegam pelo local”, afirma Valdir.

A rodovia é estadual, então a competência para executar manutenções é do governo de Santa Catarina. Valdir cita como exemplo positivo a recente revitalização da rodovia Pedro Merizio (SC-486), entre Brusque e Botuverá.

“Há pontos que podem ter terceiras faixas, o que facilitará o tráfego na região”. O vereador pede que todos os parlamentares assinem o requerimento para gerar força política.

Os vereadores-autores do pedido estiveram em trecho da rodovia e gravaram um vídeo. Uma ultrapassagem indevida foi registrada durante a presença dos parlamentares no local.

“Observamos a insegurança do trajeto. Vimos uma ultrapassagem, em que o motorista precisou jogar o veículo para cima de nós [no acostamento]”, relata Joubert Lungen. “Acompanhamos a grande movimentação de caminhões na região”, complementa Felipe Hort.

“Muitas vidas foram perdidas”

O vereador Leonardo Schmitz (PL) defende a duplicação da rodovia, mas entende que uma obra deste tipo é complicada de sair do papel. Sendo assim, sugere que terceiras faixas sejam implementadas para gerar segurança e facilitar a mobilidade.

“Já passou da hora. Sabemos da importância dessa rodovia. Muitas vidas foram perdidas, principalmente em períodos de férias, em que o fluxo aumenta. Projetos já foram apresentados a gestões passados no governo do estado, mas nada foi feito”

O vereador Paulinho Sestrem (PL) relata que entrou em contato com o assessor do secretário Jerry Comper, Nene Colombi, e uma visita do chefe da Infraestrutura está prestes a ser marcada. A intenção é que Jerry visite a rodovia para entender a demanda dos vereadores.

O presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), também defende a necessidade de implantação de terceiras faixas na rodovia. Ele relata que o assunto é pauta no Legislativo há bastante tempo.

“É uma demanda antiga. Vários vereadores já cobraram a implementação destas terceiras faixas. Isso acontece há anos. Vários estudantes e trabalhadores passam pelo local. É hora de cobrarmos o governo do estado”, defende.

Outros destaques

Durante a sessão desta terça-feira, outros assuntos tiveram destaque. Um deles foi a retirada do chafariz da praça Sesquicentenário pela prefeitura. A vereadora Bete Eccel (PT) critica a retirada, assim como Rogério dos Santos (Republicanos).

Além disso, o projeto de lei que regulamenta a circulação de ciclomotores em Brusque, proposto por Rogério e Paulinho, foi aprovado em segunda votação na Casa.

