Vereadores que farão parte da CPI dos processos seletivos são escolhidos

Foram escolhidos na noite desta terça-feira, 22, durante sessão ordinária, os vereadores que farão parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar nomeações de processos seletivos em Brusque.

Além do vereador Marcos Deichmann (PEN), que foi o propositor da CPI, farão parte da comissão o vereador Rogério dos Santos (PSD), Deivis da Silva (PMDB), Paulo Sestrem (PRP) e Ana Helena Boos (PP).

Os vereadores irão investigar denúncias de que a ordem de classificação nos processos seletivos foi burlada pelo poder público, no sentido de que pessoas que ficaram em classificações inferiores foram chamadas para ocupar as vagas, no lugar dos melhores classificados.

Os vereadores devem se reunir para indicar o presidente da CPI nos próximos dias.