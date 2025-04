Vereadores saem em defesa do Samae após falta de água em Brusque: “imprevistos acontecem”

A falta de água em vários bairros de Brusque foi assunto na sessão da Câmara nesta terça-feira, 29. Os vereadores saíram em defesa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), e relataram que os servidores trabalharam ativamente para regularizar a situação.

O primeiro a tratar do assunto na tribuna da Câmara foi o vereador Joubert Lungen (Podemos). O parlamentar diz que a falta de água foi registrada devido a um problema na instalação de novas bombas. Joubert lamenta o episódio, mas frisa que a situação não ocorreu propositalmente.

“Tenho um carinho enorme pelos servidores do Samae e sei do esforço deles para levar água à população. O Samae poderia ter mais recursos para investir em tecnologias, com certeza, mas isso está sendo feito”, afirma.

De acordo com o parlamentar, o investimento visa melhorar a qualidade da prestação do abastecimento de água na cidade. Para ele, passados os problemas com falta de água, o município terá “um futuro melhor”, como define, em referência à aquisição de novas tecnologias para o Samae.

“Foram compradas três bombas novas, na caixa. Quando foi realizada a instalação, uma bomba ligou. As outras não tinham capacidade para operar. As bombas são novas, mas, infelizmente, tivemos um problema”, lamenta.

Joubert, que é ex-funcionário do Samae, comenta que visitou a sede da autarquia na noite de domingo, 27. Ele garante que os servidores estavam trabalhando naquele momento para solucionar o problema da falta de água na cidade.

Em aparte, o vereador Antônio Roberto (PRD) também defendeu os servidores do Samae. Para o parlamentar, é necessário compreender que o trabalho que está sendo executado tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço prestado pela autarquia. Ele pede o entendimento dos moradores.

“Há os dois lados da moeda e devemos ter o entendimento que as pessoas trabalharam incansavelmente. Imprevistos acontecem. Todo trabalho que está sendo feito é pela melhoria do nosso município. Temos que parabenizar o trabalho do Samae e pedir a compreensão da população”.

Por fim, Valdir Hinselmann (PL) fez críticas a decisões que teriam sido tomadas pela administração pública no passado. De acordo com ele, Brusque poderia ter um serviço prestado com mais qualidade se fosse realizado um investimento anterior.

“Caso em outra gestão não fosse gasto R$ 20 milhões em terraplanagem no bairro Dom Joaquim, se tivesse sido investido [no Samae], talvez não teríamos falta de água hoje. Tenho certeza que, depois do conserto, teremos mais água chegando na casa das pessoas”, protesta.

Falta de água em Brusque

Moradores de diversos bairros do município relataram falta de água nos últimos dias. A expectativa do Samae era que o serviço de instalação de bombas fosse concluído no domingo. No entanto, em razão dos problemas que aconteceram, foi finalizado somente na segunda-feira, 28.

Relatos de falta de água continuaram na manhã desta terça. “Explicar a situação para os moradores quando a água já estava faltando beira o inacreditável. Além da comunicação vergonhosa, ainda mentem. A água, que deveria ter voltado no domingo, nunca chegou. Já é terça-feira e nada foi resolvido”, protestou um morador do Dom Joaquim.

