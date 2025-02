Vereadores votam contra requerimento que sugere construção de posto policial no Águas Claras

Requerimento do vereador Felipe Hort (Novo) que solicitava ao prefeito a construção de um posto policial no bairro Águas Claras, na esquina das ruas Florianópolis e José Rudolf, foi reprovado, com dez votos contrários e três favoráveis, nesta terça-feira, 11. O imóvel pertence à prefeitura — já foi cogitado instalar o quartel dos bombeiros no local, mas ele acabou indo para outro terreno.

Para Hort, a instalação do posto aumentaria a segurança devido ao aumento de criminalidade na região, especialmente roubos no comércio. O vereador sugere discutir o modelo do posto em parceria com a Polícia Militar. Um abaixo-assinado com 1,5 mil assinaturas de moradores endossa o requerimento. Ele ainda destacou que empresários da região estão interessados.

O vereador Jean Pirola (PP) se posicionou e votou contra o requerimento porque, em momentos anteriores, a PM já se manifestou contrária a instalação de postos policiais e acredita que essa medida não é efetiva para diminuir a criminalidade nas áreas. Ele também destaca que o efetivo da guarnição na cidade é pequeno. Assim, acredita que a prioridade seria a contratação de mais policiais.

Outros vereadores foram na mesma linha de Pirola para se posicionarem contrário ao requerimento. Apenas Hort, Rick Zanata (Novo) e Rogério dos Santos (Republicanos) votaram favorável.

