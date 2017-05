Vereadores votam por interesse partidário e dão as costas aos apelos da população

Banana para o povo

Ao ignorar solenemente os apelos daqueles que deveriam representar, um grupo de vereadores que votou contra o projeto que os proibiria de assumir cargo na prefeitura mandou uma banana para a população. Escondendo-se atrás do argumento da inconstitucionalidade, largamente contestado por advogados, e até em certo momento levantando informações equivocadas para justificar seus posicionamentos, esses vereadores não quiseram é admitir o fato de que são, pura e simples, contrários à moralização que a aprovação do projeto traria para a política local.

Rabo preso

Não são raros exemplos nos quais os vereadores acabam se mostrando com o rabo preso com o Executivo, e seu voto, que deveria ser com base em fiscalização e convicção pessoal, acaba por se tornar um “voto amigo da prefeitura”. Um exemplo disso é o Samae, no qual há relatos internos confirmados por O Município de que o suplente Nilson Pereira (PSB) – um dos que votou contra o projeto -, que era diretor na autarquia, continua influente por lá, dando pitacos na gestão, mesmo estando na cadeira de vereador, o que é uma afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Separação dos poderes?

Aliás, o vereador Nilson tem ideias pouco ortodoxas sobre este princípio e o papel do Parlamento. Tanto é que não viu problema nenhum em relatar, na tribuna, que utilizou de contatos com o poder Executivo para ajudar a resolver um problema de um cidadão, relacionado à Secretaria de Saúde. Relatou que estava na Associação do Samae (veja só) e o vereador Marcos Deichmann (PEN) o relatou o problema de uma pessoa que estava enferma – não foi especificado, na tribuna, qual a enfermidade.

Advocacia administrativa

“Liguei para o Dirceu [Marchiori, assessor do vice-prefeito], estava sem o telefone do Dr. Humberto [secretário de Saúde]. Não deu meia hora estava tudo resolvido”, disse. A atitude do parlamentar, a ser confirmada, enquadra-se como um caso clássico de advocacia administrativa, crime previsto no artigo 321 do Código Penal Brasileiro. Diz o artigo: “patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário”.

Falta de habilidade

A necessidade de três sessões da Câmara e inúmeras modificações no projeto de lei que institui o Refis – o programa de recuperação de débitos da prefeitura, escancarou uma falta de habilidade política que não era esperada desta gestão. Basicamente, o poder Executivo mandou um projeto com falhas flagrantes que não foram percebidas internamente, e precisaram ser exaustivamente debatidas pelo Legislativo, sob pena de penalizar os contribuintes.

Reuniões do Uber

Taxistas e outros moradores de Brusque foram convidados pelo Uber para participar de uma reunião em Blumenau, onde lhes foi explicado como funciona o aplicativo e o serviço. De acordo com relatos de pessoas que participaram dessa reunião, o Uber informou que pretende iniciar sua operação em Brusque até outubro, quando ocorre a Fenarreco. Em contato com a assessoria do Uber, O Município não obteve confirmação ou negativa desta informação.

Reivindicações

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle e o vice-prefeito Ari Vequi, tiveram encontros nesta terça-feira, 23, com o ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, e com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o catarinense Renato Newton Ramlow. Nas duas oportunidades foram entregues revindicações de Brusque. No encontro com o ministro Mendonça Filho foram solicitados recursos para uma nova escola no bairro Bateas, tendo em vista o problema em relação à creche da localidade.

Defesa Civil

No encontro com Ramlow, Paegle e Vequi solicitaram recursos que já haviam sidos pedidos em virtude das chuvas que ocorrem em janeiro e que ainda não foram destinados a Brusque. “O secretário nos garantiu que alguns dos recursos solicitados da enchente de janeiro serão liberados. Solicitamos ao ministro a recuperação das encostas e as áreas atingidas nas residências. Solicitamos também um recurso para a prevenção, que envolve drenagem e tubulação nas áreas de risco”, disse o vice-prefeito Ari Vequi.

Mobilidade urbana

Ainda seguindo a agenda oficial em Brasília, eles solicitaram recursos para obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Os gestores estiveram com o senador catarinense Dalírio Beber (PSDB) e no Ministério das cidades. A prefeitura busca recursos do programa Avançar Cidades. Brusque vai pleitear um valor de R$ 30 milhões. A ideia da administração é usar esse recurso para a abertura da margem esquerda da avenida Beira Rio.

Revista no vaticano

A revista Lions Berço da Fiação de Brusque foi entregue ontem na rádio do Vaticano, na Itália. Ela conta a história do movimento campista de Botuverá, por meio da biografia do empresário Nilo Barni. A entrega foi feita pelo ex-vereador de Brusque, Ivo Melato, a Silvonei Protz, diretor do departamento de língua portuguesa da rádio Vaticano.