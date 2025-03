Esta quarta-feira, 19, marca o fim do verão astronômico no Hemisfério Sul, abrindo caminho para o outono, que se inicia oficialmente na manhã de quinta-feira, 20 de março, às 6h01, no horário de Brasília.

No entanto, para Brusque, a transição já vem acontecendo há dias, pois o outono climático se instalou gradativamente, deixando para trás os dias mais quentes de março e dando sinais claros de mudança na atmosfera.

Verão de 2025 em Brusque

Ao analisar o verão de 2025 em Brusque, os dados então indicam um comportamento dentro do esperado.

A média final da estação ficou em 25,6°C, número alinhado ao padrão histórico, que gira em torno de 26°C.

Diferentemente de anos marcados por extremos térmicos, desta vez, Brusque atravessou a estação sem registrar ondas de calor oficiais.

Para aqueles que tiveram a impressão de um verão mais intenso, devido ao forte calor de fevereiro e parte de março, os números finais revelam um panorama mais equilibrado.

Se o recorte considerar toda a estação, desde dezembro até março, os primeiros meses foram mais amenos, com temperaturas abaixo da média.

Foi justamente o calor tardio, especialmente em fevereiro, que elevou os índices médios e trouxe o balanço final para a normalidade no município brusquense.

A máxima absoluta do verão em Brusque ocorreu no dia 12 de fevereiro, quando os termômetros do Centro da cidade marcaram 38,6°C.

Contudo, em diversas ocasiões, a sensação térmica ultrapassou os 50°C, um fenômeno comum para esta época do ano, quando a umidade potencializa a percepção de calor.

Histórico dos verões em Brusque

Mas, como este verão se compara aos anteriores?

Uma retrospectiva das médias desde 2013 evidencia que, dentro desse período de 12 anos, o mais quente foi o de 2014, quando Brusque enfrentou temperaturas escaldantes sem precedentes.

Ainda assim, mesmo com o intenso evento de calor em 2025, registrado em fevereiro e parte de março, os dados mostram que a estação atual seguiu um comportamento dentro do esperado.

Verões em números

Confira, portanto, esta análise apresentada a seguir, baseada nos dados das estações meteorológicas de Ciro Groh, que monitora o clima de Brusque e região desde 1987.

Veja os resultados desta apuração histórica de cada verão.

2013: 26,3ºC

2014: 27,1ºC

2015: 26,5ºC

2016: 26,3ºC

2017: 26,8ºC

2018: 25,1ºC

2019: 26,3ºC

2020: 25,8ºC

2021: 24,7°C

2022: 25,6°C

2023: 25,0°C

2024: 25,9°C

2025: 25,6°C

As fotografias capturam o céu aberto e ensolarado desta quarta-feira em Brusque, marcando o último dia do verão astronômico.

Além disso, a seleção traz alguns dos momentos mais marcantes da estação na cidade, em um registro visual que ilustra o clima que acompanhou os últimos meses.

Despedida do verão em Brusque

