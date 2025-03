Via Mar: governador vai autorizar estudo de impacto ambiental de futura rodovia paralela à BR-101

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), vai assinar nesta segunda-feira, 24, a ordem de serviço que autoriza o estudo de impacto ambiental da Via Mar, futura rodovia paralela à BR-101. O ato acontece em Joinville, em evento na associação empresarial (Acij).

“O estudo é essencial para definir o melhor traçado, garantir a compatibilização ambiental do projeto e para viabilizar o licenciamento ambiental da obra”, afirma o governo de Santa Catarina.

A Via Mar é uma promessa para desafogar o trânsito caótico da BR-101 no litoral norte de Santa Catarina. A futura rodovia deve passar pela metade da rodovia Antônio Heil (SC-486) e facilitar o acesso de Brusque aos municípios de Ilhota, Gaspar, Navegantes, Camboriú e outros.

O custo de construção é estimado em R$ 9 bilhões. Toda a extensão da Via Mar terá aproximadamente 145 quilômetros, com início na BR-101 em Joinville e término no Contorno Viário da Grande Florianópolis, em Biguaçu. Serão três pistas em ambos os sentidos.

