Viacredi fecha 2024 com resultado de R$ 385 milhões

A Viacredi, uma cooperativa Ailos, encerrou 2024 com resultado total de R$ 385,3 milhões, superando o planejamento em 9,5%. Os resultados foram apresentados durante evento realizado em Brusque.

A cooperativa atingiu R$ 14,5 bilhões em ativos, registrando um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2023. Os depósitos totalizaram R$ 10,5 bilhões, enquanto os créditos concedidos somaram R$ 5,2 bilhões, e a carteira de crédito chegou a R$ 8,9 bilhões, com avanço de 8,6%.

Os resultados de 2024 também serão apresentados durante as assembleias, que acontecem de fevereiro a abril. A cooperativa encerrou o período com quase 1 milhão de cooperados, mais de 2 mil colaboradores e 110 postos de atendimento em Santa Catarina e Paraná, além dos canais digitais.

Foram registradas 819 mil participações em iniciativas de integração, educação e desenvolvimento dos cooperados, apoiadas por um investimento de R$ 26 milhões do FATES (fundo de assistência técnica, educacional e social).

A cooperativa também foi reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar, segundo o GPTW (great place to work), com três reconhecimentos: 1ª entre as instituições financeiras (cooperativas), 5ª entre as grandes empresas no Brasil e 1ª em Santa Catarina.

Destinação dos resultados

Do resultado de R$ 385 milhões, R$298 milhões são destinados aos cooperados, por meio dos juros ao capital e do retorno das sobras. Já no início de 2025, R$ 158 milhões foram destinados aos cooperados em juros ao capital, um rendimento de 8,53%, superando a caderneta de poupança em 2024, com um retorno de aproximadamente 1,5 pontos percentuais acima da poupança.

Já a destinação dos R$ 140 milhões, referente às sobras do exercício, será votada pelos cooperados, com crédito em conta, de acordo com a movimentação de cada sócio, após a assembleia geral ordinária, que acontece dia 24 de abril. Duas propostas serão apresentadas e votadas pelos cooperados durante as assembleias, que começam em 18 de fevereiro.

Para Vanildo Leoni, diretor executivo da Viacredi, o crescimento da cooperativa reflete a confiança dos cooperados, a solidez do modelo cooperativista e a força da economia da cooperação. “A economia da cooperação traduz a essência do cooperativismo. Somente no ano passado, segundo os cálculos da Viacredi, os cooperados tiveram uma economia de mais de R$ 2 bilhões.”, ressalta.

Crescimento em 2025

Este ano será especial para a Viacredi e para todo o cooperativismo mundial. Isso porque a ONU declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, reconhecendo o papel essencial dessas instituições no desenvolvimento econômico e social. Com o tema “cooperativas constroem um mundo melhor”, o movimento reforça a importância do modelo cooperativo para um futuro mais justo e sustentável.

Para a Viacredi, esse marco será ainda mais significativo, já que a cooperativa deve alcançar 1 milhão de cooperados ainda no primeiro semestre. Consolidando seu crescimento e fortalecendo sua presença nas comunidades onde atua.

A Viacredi ainda prevê um aumento de 15% no volume de ativos e um resultado de R$ 477,5 milhões, representando um crescimento de 23,9% em relação ao ano anterior. A cooperativa também reforça seu compromisso com o impacto social, destinando R$ 25 milhões ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES). Os recursos serão direcionados para governança, educação e relacionamento cooperativista, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.

A Viacredi também planeja ampliar sua presença em eventos e iniciativas que promovam o cooperativismo, garantindo que o crescimento seja sustentável. Também deve dar início a uma nova etapa de seu Planejamento Estratégico 2026-2030. Os investimentos estratégicos para o ano incluem melhorias tecnológicas, fortalecimento do atendimento digital e avanços na segurança da informação. “Isso consolida nossa missão de levar o cooperativismo ainda mais longe”, concluiu Vanildo.

Grandes números da Viacredi 2024:

983.332 cooperados , crescimento de 5,3%

28 municípios atendidos em santa catarina e paraná

110 postos de atendimento , além dos canais digitais

Resultados financeiros:

R$ 14,5 bilhões em ativos totais, crescimento de 13,1%

R$ 10,5 bilhões em depósitos totais, crescimento de 13,0%

R$ 5,2 bilhões em créditos concedidos

R$ 8,9 bilhões em carteira de crédito total, crescimento de 8,6%

R$ 385,3 milhões em resultado total, 9,5% acima da previsão

Investimentos e retorno ao cooperado:

R$ 26,7 milhõesinvestidos pelo FATES (fundo de assistência técnica e educacional).

