Viaduto do novo trevo da rodovia Antônio Heil é inaugurado e obra chega à reta final

O viaduto oeste do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), em Itajaí, foi inaugurado nesta segunda-feira, 17. A obra chega à reta final e promete desafogar de vez o trânsito intenso no principal acesso de Brusque a Itajaí e à BR-101. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano.

O corte da faixa que marcou a inauguração do viaduto foi feito pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado, Jerry Comper. Ele destacou a importância da obra para melhoria do fluxo do trânsito na BR-101 e na Antônio Heil.

“Quatro alças já foram liberadas e este é o primeiro de dois viadutos. É um momento histórico. Chegamos no final do ano e podemos trazer mais mobilidade para o estado de Santa Catarina. Sabemos do trânsito intenso que há na região”, afirma.

A abertura do viaduto oeste deve melhorar o fluxo para quem sai de Itajaí e acessa a BR-101 sentido Balneário Camboriú. Além disso, deve facilitar o tráfego para quem sai da BR-101 e deseja acessar Itajaí.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), era esperado no evento. Porém, segundo a assessoria, o chefe do Executivo não conseguiu decolar de helicóptero por causa do mau tempo em Florianópolis. O poder público de Brusque foi representado pelo vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos).

“Era um gargalo não só para Itajaí, mas para Brusque também. O governo do estado escutou todos da região e assumiu este trevo. É mais uma alça que vai ajudar muito o trânsito, com mais mobilidade e segurança. Essa região vai crescer ainda mais do que já cresce”, diz Deco.

O prefeito de Itajaí em exercício, Rubens Angioletti (PL), lembra de manifestações antigas que pediram pela execução da obra. Ele celebra que, finalmente, o novo trevo saiu do papel e está prestes a ser concluído.

“Essa obra estava no projeto de duplicação da rodovia Antônio Heil. No passado, governo federal e estadual discutiram de quem era a [responsabilidade da] obra e ninguém fez. Aqui ficou um funil e virou um caos. Nossa economia estava parada. Agora, um compromisso foi assumido com toda a região, que está sendo cumprido”.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Marlon Sassi, analisa os benefícios econômicos da obra. Ele considera que a redução das filas vai auxiliar diretamente na mobilidade para destravar o desenvolvimento econômico catarinense.

“Acompanhamos as obras federais e estaduais na nossa região. Sabemos da importância para a logística da região, o impacto no custo de transporte dos nossos produtos. Hoje, começamos a observar transformações”.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

