Viaduto e retorno serão construídos na rodovia Antônio Heil para melhorar mobilidade no bairro Limoeiro

Um viaduto e um retorno serão construídos na rodovia Antônio Heil (SC-486), no limite entre Brusque e Itajaí. As obras custarão R$ 26,6 milhões e serão executadas no bairro Limoeiro, próximo ao Motel Deorum. O extrato do contrato de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 22 de outubro.

O consórcio Conquistar-JBM ficará responsável pela execução das obras. O grupo vencedor do processo licitatório é formado pelas empresas Conquistar Serviços e Construção, de Florianópolis, e JBM Engenharia, de Palhoça.

As obras serão realizadas dentro de 1 ano e seis meses. O contrato é assinado pelo secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper, e por Fernando Inácio Pedro, representante do consórcio Conquistar-JBM.

O extrato do DOE descreve o objeto das obras como “execução de interseção de acesso ao bairro Limoeiro em dois níveis e de retorno ao mesmo nível”.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Estratégia de Santa Catarina, resta apenas a assinatura da ordem de serviço para o início da execução. O prazo de 1 ano e seis meses começa a contar a partir da assinatura.

